Sono stati consegnati e già cantierizzati i lavori di adeguamento normativo del palazzetto dello sport “Gallo”, nel quartiere Corvo di Catanzaro per un importo complessivo di 335mila euro. A darne notizia sono gli assessori ai lavori pubblici, Franco Longo, e allo sport, Domenico Cavallaro. L’appalto è stato predisposto dal settore grandi opere, diretto da Gennaro Amato, responsabile del procedimento Bettino Ortone e direttore dei lavori Francesco Grandinetti. Il programma degli interventi ha ad oggetto opere di alta tecnologia riguardanti l’impianto d’illuminazione di emergenza e la segnalazione delle vie di fuga; l’impianto di rivelazione incendi, l’impianto di evacuazione sonora, una nuova fornitura di estintori, l’impianto idrico antincendio, l’illuminazione ordinaria e gli impianti elettrico generale, idrico sanitario e la centrale termica. Sul versante non impiantistico, i lavori prevedono, fra le altre cose l’installazione di sedute monoblocco senza schienale, l’adeguamento delle ringhiere esistenti e la realizzazione di quattro file di gradini intermedi in adiacenza alle scale laterali dei due settori.

Inoltre, sarà effettuata la sistemazione dei servizi igienici all’interno del palazzetto, mentre la riqualificazione del tetto e dell’area esterna è stata inserita tra i progetti presentati per i finanziamenti ministeriali per le aree degradate. «I lavori di adeguamento del Palacorvo - commentano gli assessori Longo e Cavallaro - si rendono necessari per adeguare l’impianto alle prescrizioni di sicurezza e agibilità richieste dalla nuova normativa susseguente ai noti fatti di Torino. Entra così nel vivo la programmazione di interventi al fine di restituire alla città una struttura ancora più sicura, efficiente e agevole che sarà messa a disposizione delle realtà sportive del territorio. L’attenzione del sindaco Abramo, che abbiamo pienamente recepito, è quello di dare una risposta concreta e risolutiva alle esigenze delle associazioni ribadendo la centralità delle attività sportive per la crescita della città. L’obiettivo dell’amministrazione comunale è quello di completare nel più breve tempo possibile i lavori per ridurre al minimo i disagi e garantire alle società di poter usufruire del palazzetto per disputare i vari campionati».