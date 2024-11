Il progetto di parco “Serra Spina” proposto dalla Società RVL Energy Srl alla Regione Calabria, non piace al sindaco di Marcellinara Vittorio Scerbo, che a riguardo ha avviato le procedure per la valutazione ambientale. «Le notizie delle ultime settimane, riguardo il Parco eolico che dovrebbe sorgere sulle colline di Cirò, mettendo a rischio gli storici vigneti, a cui ci auguriamo la Regione Calabria non dia seguito con l’autorizzazione, riaccende i riflettori anche su un nuovo progetto di parco eolico che, nel febbraio del 2020, è stato presentato nei territori di Marcellinara e Settingiano; rivolgo l’appello, per questo, all’Assessore regionale all’ambiente per bloccare ogni iter istruttorio, dando seguito alla moratoria proposta nei mesi scorsi»

«Abbiamo già espresso parere contrario per i seri problemi di sostenibilità ambientale presenti nel progetto - ha dichiarato il Sindaco Vittorio Scerbo - Marcellinara ha bisogno di tutto fuorché di un nuovo Parco eolico che andrebbe ad impattare pericolosamente su una collina rimasta al momento indenne. La nostra attenzione alla tutela dell’ambiente rimane massima e difenderemo, senza tentennamenti, il nostro territorio. Tra l’altro, proprio in quell’area sono presenti le Grotte di Marcellinara, che lo stesso assessorato regionale all’ambiente riconosce di pregio per l’inserimento nella costituenda riserva del Geoparco calabrese. Ci auguriamo, per questo, di ricevere rassicurazione sulla sospensione autorizzativa del progetto sull’eolico “Serra Spina” ».