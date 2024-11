La scuola palmese è coinvolta nel progetto di ricerca promosso dal Ministero della Salute. Gravi gli effetti della presenza della specie per le api

L'Istituto tecnico agrario "Einaudi" di Palmi prosegue il percorso di crescita nel campo della ricerca e offre il suo contributo nella lotta contro l'aethina tumida, il coleottero che da qualche anno crea ingenti danni agli alveari e all'ambiente in Calabria.

Progetto di ricerca promosso dal Ministero della Salute

La scuola, guidata dalla dirigente scolastica Carmela Ciappina è infatti uno dei soggetti coinvolti nel prestigioso progetto biennale di ricerca promosso dal Ministero della Salute.Lavorerà in collaborazione con l'istituto zooprofilattico Lazio - Toscana, con la task force veterinaria regionale, con l'Asp, con l'Arsac e con le associazioni di apicoltori per "migliorare il controllo, la gestione e la prevenzione dell'aethinosi mediante l'identificazione e la valutazione di metodi innovativi per la diagnosi in campo e in laboratorio del coleottero anche con l'impiego di matrici innovative, lo studio di nuovi prodotti per l'attrazione e il trattamento".

I danni provocati dal coleottero

Nei giorni scorsi nei locali della scuola si è svolto un incontro operativo per scandire le modalità con cui l'Istituto Einaudi parteciperà al progetto di ricerca. Oltre alla dirigente scolastica e ai docenti erano presenti Giovanni Formato dell’istituto zooprofilattico Lazio – Toscana, il sociologo e membro del comitato tecnico scientifico della scuola Giovanni Garreffa, Domenico Turiano dell’Arsac, Gianluca Grandinetti della task force per i servizi veterinari, Antonino Ammendola dei servizi veterinari dell’Asp della provincia di Reggio Calabria, Giuseppe Carullo del settore apistico dell’Asp e Giovanni Federico dell’istituto zoo profilattico della provincia di Reggio Calabria.

Il coleottero oggetto dello studio sta causando gravissimi danni agli apicoltori calabresi con ripercussioni economiche di svariati milioni di euro. Al danno causato dalla sua azione si aggiunge il divieto di spostare gli alveari imposto per evitare che il coleottero si diffonda anche in altre zone. Infatti l’aethina tumida non è presente in nessun altro territorio di Europa al di fuori della Calabria.

Gli esperimenti in serra

All’Einaudi di Palmi verranno effettuati esperimenti controllati in serra. Sono previsti inoltre momenti divulgativi di livello internazionale con l’intento di trasformare la struttura in un centro di offerta formativa e di servizi al territorio e agli operatori del settore.

«L’importanza del progetto in cui è stata coinvolta la scuola – ha dichiarato la dirigente scolastica – ci rende orgogliosi. Abbiamo sempre puntato sul lavoro di squadra e siamo certi che facendo rete con le diverse istituzioni si possano centrare traguardi ambiziosi. Gli studenti avranno modo di confrontarsi con importanti esperti del settore apistico, di acquisire competenze non comuni e parteciperanno a una ricerca sperimentale che potrebbe alleviare i disagi per molti operatori del settore».