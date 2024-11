Il Gruppo Giovani di Confindustria ha dato il via agli appuntamenti di approfondimento sulla comunicazione alla presenza del presidente nazionale Alessio Rossi

"Quale Impresa" è la rivista nazionale dei giovani imprenditori di Confindustria. Prendendo spunto proprio dai contenuti di questo importante strumento di informazione sono partiti dalla Calabria, in particolare da Monteapone, in provincia di Catanzaro, i "Quale impresa cafè", momenti di approfondimento sulla comunicazione in movimento, tra valori identità e immagine. «Negli ultimi tre anni abbiamo cambiato il nostro modo di comunicare e ci siamo spostati verso il mondo dei social - spiega il direttore Matteo Giudici - e Quale Impresa si trasforma in rivista di approfondimento con contenuti di qualità».

Nel corso dei lavori è stata sottolineata anche l'importanza della comunicazione per contribuire alla crescita delle aziende e del territorio, come ha testimoniato la presidente del gruppo giovani industriali di Catanzaro Caterina Froio, titolare di una azienda turistica: «negli ultimi 10 anni c'è stato un totale cambiamento nel modo di comunicare. E oggi i nuovi metodi di comunicazione hanno cambiato anche il business aziendale». All'incontro, moderato dall'amministratore Edizioni Rubbettino Florino Rubbettino, e introdotto dalla presidente regionale del gruppo giovani industriali Marella Burza, sono intervenuti anche Valentina Parenti, presidente della società Valentina Comunication e Alfredo Citrigno del comitato di redazione della rivista.

Le conclusioni dei lavori sono state affidate al numero uno dei giovani confindustriali e vice presidente nazionale di Confindustria Alessio Rossi che ai microfoni di LaC News 24 ha sottolineato «La scelta di far partire i "Quale impresa cafè" dalla Calabria è un riconoscimento al buon lavoro che questo gruppo giovani sta facendo».