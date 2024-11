Vanno dall'acquisto di mezzi o attrezzature al miglioramento delle attività di trasformazione del pescato. Sono i nuovi bandi a livello comunitario per lo sviluppo della pesca e del settore marittimo. Per accompagnare pescatori e armatori nell'utilizzo delle risorse il gruppo di azione locale Flag Jonio2, che abbraccia 45 comuni, per circa 200 km di costa tra le province di Catanzaro e Reggio Calabria, già da mesi ha avviato una serie di attività di animazione territoriale, come spiega il direttore Alessandro Zito: «Sono stati ufficialmente pubblicati i primi bandi del Flag Jonio 2, rivolti ai pescatori, ai proprietari, agli armatori delle imbarcazioni da pesca e alle pmi che si occupano di lavorazione, trasformazione e commercializzazione del prodotto ittico, con l'opportunità anche di aprire nuove aziende e avviare nuove attività». Dunque via libera a idee e progetti di enti locali, aziende e pescatori. «C'è un ampissimo ventaglio di possibilità. La struttura tecnica del Flag è a completa disposizione per tutti gli operatori interessati, per supportarli nella redazione dei progetti. I bandi scadranno il 3 settembre, il contributo è dell'80% dell'investimento».