Pioggia di fondi per la viabilità in Calabria. lo ha annunciato la senatrice di Italia Viva Silvia Vono: «Oltre 3 miliardi di euro per il rinnovamento delle infrastrutture calabresi. Questa - annuncia - la somma di investimenti pubblicata nella delibera Cipe, Comitato interministeriale per la programmazione economica del 25 gennaio che apre nuove opportunità per i completamenti, gli adeguamenti e la messa in sicurezza delle nostre strade. Risorse importanti, autorizzate e da sbloccare - aggiunge - con la collaborazione di tutti i soggetti coinvolti nell’opera di sviluppo del territorio relativamente alle infrastrutture viarie strategiche per un rilancio serio dei collegamenti che possa avere ripercussioni evidenti per l’economia meridionale».



«Al netto delle varie opere - continua - tra cui quelle previste per il completamento della Trasversale delle Serre, su cui il mio impegno è costante e tenace e per la messa in sicurezza della Statale 106 oltre al completamento del terzo megalotto per cui discuterò direttamente i dettagli nei prossimi giorni presso l’Anas Calabria, mi entusiasma adesso confermare il finanziamento della progettazione del nuovo itinerario in variante per il collegamento Catanzaro-Crotone (CZ389)».