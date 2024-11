Domani, venerdì 10 dicembre dalle ore 10.00, sarà inaugurata la nuova sede a Reggio Calabria di Conflavoro. "PNRR come strumento per programmare il futuro" è il titolo scelto per l’incontro che si terrà a seguito del taglio del nastro.

Prenderanno parte alla manifestazione Roberto Capobianco presidente Nazionale Conflavoro Pmi e Domenico Rositano presidente della sezione di Reggio Calabria, i quali interverrano per un saluto e per discutere sul tema del Piano nazionale di ripresa e resilienza e le opportunità che possono presentarsi in Calabria e nel Sud Italia in generale. A moderare l’incontro sarà il direttore della testata web del gruppo Diemmecom, ilReggino.it, Consolato Minniti.