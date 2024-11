In una missiva inviata ai sindaci del Collegio uninominale della Camera dei Deputati Castrovillari-Paola, il deputato Andrea Gentile lancia un appello sull'opportunità «di cogliere la straordinaria opportunità del Pnrr».

«La vera sfida, oggi, è quella di costituire una rete tra amministratori, sindaci e parlamentari del collegio che vada al di là di ogni colore politico al solo scopo di creare reali occasioni di confronto per poi proporre unitariamente delle soluzioni sia alla Regione che al Governo nazionale. L’intendimento è naturalmente quello di portare maggiori finanziamenti alle nostre amministrazioni locali per far ripartire il motore degli investimenti. A tal riguardo - prosegue Gentile - una straordinaria opportunità da cogliere è rappresentata sicuramente dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Il fondo, nello specifico, destina ben 82 miliardi di euro al Mezzogiorno da investire prioritariamente in settori strategici quali viabilità, infrastrutture, sanità, dissesto idrogeologico e turismo. Recentemente, tra l'altro, la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali ha raggiunto un significativo accordo sul decreto che assegna i 300 milioni di euro previsti dal Fondo complementare al Pnrr per la manutenzione straordinaria delle strade delle aree interne. Di questi ultimi circa il 47% saranno destinati alle regioni del Sud Italia. Ritengo che questa sia l’unica strada percorribile per avviare a soluzione le problematiche ataviche dei nostri territori».

«In tale contesto - aggiunge l'esponente politico di Forza Italia - un elemento assolutamente centrale è dato dalla valente e quantomai opportuna iniziativa assunta dal Presidente Roberto Occhiuto relativa all'istituzione di una cabina di regia che supporti puntualmente i Comuni sia nella fase di progettazione, sia nella fase successiva, ossia quando si tratterà di spendere efficacemente i fondi che arriveranno grazie al Pnrr, ritenendo necessario che, al suo interno, si facciano confluire figure tecniche che possano agevolare i Sindaci nella corretta gestione delle risorse previste. A tale riguardo - conclude Gentile - vi comunico che con il nuovo anno aprirò una segreteria tecnica che servirà proprio ad elaborare proposte concrete con l’ausilio di amministratori, sindaci, tecnici e professionisti».