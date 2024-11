Il bando è stato aperto dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale: le figure serviranno per il passaggio di Comuni, Regioni ed enti alle nuove tecnologie

Un nuovo gruppo di esperti per affiancare i comuni e le pubbliche amministrazioni nella transizione digitale, tante nuove assunzioni che lavoreranno per aiutare la PA a centrare gli obiettivi di aggiornamento tecnologico del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Sono ottante gli assunti che verranno assunti dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale: il bando è stato pubblicato questa mattina sul portale della struttura che si occupa per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell’innovazione digitale.

Le figure ricercate sono le seguenti: 47 Account Manager, responsabili della gestione e dello sviluppo delle relazioni sia con gli enti pubblici locali che con i rispettivi fornitori di servizi digitali per la Pubblica Amministrazione (es. software house). Gli Account Manager saranno inoltre referenti per gli enti locali, con il compito di fornire loro assistenza e supporto.

26 Technical Implementation Manager, con il compito di favorire l’attuazione delle misure del PNRR presso gli enti locali e le amministrazioni pubbliche interessati dai processi di trasformazione digitale previsti dal PNRR.

7 Operations Assistant, destinati a supportare i soggetti e gli enti interessati con l’obiettivo di garantire la corretta implementazione della strategia per la trasformazione digitale di competenza del Dipartimento.

Il bando e i regolamenti sono disponibili a questo link: https://innovazione.gov.it/dip.../posizioni-lavorative-pnrr/