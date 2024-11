La Cittadella regionale ha ospitato la conferenza finale del progetto INTENSSS PA, finanziato nell'ambito del programma europeo per la ricerca e l'innovazione Horizon 2020 che ha coinvolto diciassette partner europei, tra cui la Regione Calabria, l'ALESSCO- Agenzia Locale per l'Energia e lo sviluppo sostenibile della Provincia di Cosenza e CENSU Centro Nazionale Studi Urbanistici e ed alla Istituzioni locali. INTENSSS-PA ha supportato e guidato le Pubbliche Amministrazioni e gli energy stakeholder verso una progettazione e programmazione innovativa delle politiche energetiche. I processi decisionali e partecipativi, interdisciplinari e multisettoriali hanno facilitato la redazione e lo sviluppo di sette Piani Regionali Integrati per l'Energia Sostenibile. L'approccio e le metodologie utilizzate sono quelle del Regional Living Lab, uno "spazio" condiviso per la co-progettazione, la partecipazione di soggetti pubblici e privati portatori d'interesse che hanno contribuito in maniera sostanziale allo sviluppo dei nuovi Piani, proprio come ha fatto la Regione Calabria.



I risultati dell’innovativo progetto transnazionale sono stati diffusi dalla dirigente del settore regionale Politiche energetiche ed Efficienza energetica della Regione Calabria Maria Rosaria Mesiano e dall’esperta dell’Agenzia Locale per l’Energia e lo sviluppo sostenibile della Provincia di Cosenza Mariolina Pastore. Alla conferenza hanno preso parte Maurizio Tira, presidente CeNSU, la partner greca Ioanna Giannouli, coordinatrice del progetto, e Christian Zuidema, titolare della cattedra di Urbanistica presso l’Università di Grogening. Erano presenti all’incontro i diversi partner europei provenienti da Danimarca, Grecia, Lettonia, Olanda, Slovenia e Spagna.