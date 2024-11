Da mercoledì 19 settembre alcuni treni della linea Reggio Calabria - Catanzaro Lido - Lamezia Terme fermeranno, in via straordinaria, anche nelle stazioni di Riace e Caulonia. Il provvedimento è stato adottato in seguito agli accordi intercorsi con la Prefettura di Reggio Calabria, per favorire la mobilità dei cittadini della Locride dopo le limitazioni al traffico veicolare imposte sul ponte stradale Allaro per motivi di sicurezza.

In particolare, R 22474, in partenza da Reggio Calabria alle 5.40 e diretto a Catanzaro Lido, fermerà a Riace alle 7.52; R 22492 in partenza da Locri alle 16.55 e diretto a Catanzaro Lido, fermerà a Riace alle 17.32. In senso inverso, R 3665 in partenza da Catanzaro Lido alle 7.44 per Reggio Calabria, fermerà nelle stazioni di Caulonia e Riace, rispettivamente alle 8.21 e alle 8.24; R 22609, in partenza da Lamezia Terme alle 14.05 e diretto a Locri, fermerà a Riace alle ore 15.55.

