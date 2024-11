Il ministro agli Affari Esteri parla a Messina: «A quelli che dicono se noi non facciamo prima tutte le altre opere e inutile fare il ponte, io rispondo dicendo che sarà il ponte ad attivare tutte le altre opere»

"Noi consideriamo il ponte una priorità strategica per la Sicilia, la Calabria, ma soprattutto per l'Italia e l' Europa attiverebbe tutte le opere considerate minori". Cosi Angelino Alfano Ministro agli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale a Messina a margine di un incontro all'auditorium mons. Fasola, su Europa e giovani "A quelli che dicono se noi non facciamo prima tutte le altre opere e inutile fare il ponte, io rispondo dicendo che sarà il ponte ad attivare tutte le altre opere. Il ponte è l'unica soluzione per far arrivare l'alta velocità anche in Sicilia.

Non è immaginabile che l'alta velocità si fermi in Calabria e poi si prosegua a nuoto e poi si riprenda l'alta velocità in Sicilia. L'unica strada possibile è quella di realizzare il ponte sullo Stretto perché senza la Sicilia rimarrà sempre fuori dall'alta velocità. Renzi e' stato sempre a favore del ponte se rimarra' lui il segretario penso avra sempre la stessa posizione". (Agi)