Per la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina, e in attesa di reperire ulteriori fonti di finanziamento per «ridurre l'onere a carico del bilancio dello Stato», viene autorizzata la spesa complessiva di 11,6 miliardi di euro fino al 2032, di cui 780 milioni il prossimo anno. È quanto si apprende dalle ultime ipotesi circolate sulla legge di bilancio.

In vista dell'approvazione del progetto definitivo del Ponte, da parte del Cipess (il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica) entro il 2024, la spesa viene quindi ripartita in 780 milioni per il 2024, 1.035 milioni per il 2025, 1.300 milioni per il 2026 e così via fino ai 260 milioni del 2032. Inoltre si prevede che periodicamente, e comunque entro il 30 giugno di ogni anno, il ministero delle Infrastrutture presenterà un'informativa al Cipess sulle iniziative prese per trovare ulteriori risorse e poi con apposite delibere, su proposta del ministero delle infrastrutture, il Cipess attesterà se sussistono.