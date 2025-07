Il Consiglio di amministrazione della società Stretto di Messina ha approvato la documentazione aggiuntiva ai capitolati d’appalto con il project manager, con il general contractor, con il monitor ambientale e con il broker assicurativo coinvolti nella realizzazione dell’opera. Con l’ok al piano economico, il via libera al progetto spetta adesso al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile che potrebbe riunirsi già la prossima settimana. Tredici miliardi e mezzo di euro di investimento, quarantamila posti di lavoro, otto anni per realizzare l’opera. Questi i numeri del Ponte sullo Stretto. Il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, conta di avviare i cantieri entro l’estate. L’infrastruttura è interamente finanziata dalla Legge di Bilancio 2025.

Il Ponte sullo Stretto di Messina. La rete di raccordo stradale sul versante siciliano. Immagine del progetto originale

«Penso possa essere un'importante operazione antimafia - ha detto il ministro Salvini - quando porti lavoro, speranza e prospettive a tanti giovani, in terre spesso dimenticate, si fa una cosa grande». Salvini ha indicato in 120mila i posti di lavoro creati grazie al progetto. L’amministratore delegato della società Stretto di Messina, Pietro Ciucci ha evidenziato che «dopo la registrazione della Corte dei conti, la deliberà del Cipess sarà efficace e si entrerà nella fase realizzativa» partendo dal programma delle opere preliminari che prepareranno il terreno al general contractor. L’aggiornamento dei contratti non farà aumentare il costo finale dell’opera. L’inizio dei lavori è previsto entro il 2025, la fine entro il 2032.

I benefici previsti con la realizzazione dell’opera

Rete ferroviaria italiana è al lavoro dal 2023. In Calabria e Sicilia il Gruppo Fs prevede 60 miliardi di euro di investimenti in dieci anni direttamente connessi alla realizzazione del Ponte sullo Stretto. Rfi finanzierà opere per 34,5 miliardi in Calabria e per 25 miliardi in Sicilia. Uno studio di Unioncamere-Uniontrasporti realizzato con la società di analisi OpenEconomics sostiene che la costruzione del Ponte porterà un contributo di 23,1 miliardi al Pil. Il progetto consentirà di creare 36.700 posti di lavoro stabili, di incrementare i redditi delle famiglie di 22,1 miliardi e di produrre 10,3 miliardi di euro di entrate fiscali nelle casse dello Stato. Le imprese di trasporto saranno tra i principali beneficiari della realizzazione del Ponte con 270 milioni di euro in meno di costi operativi. Dallo studio commissionato da Unioncamere-Uniontrasporti emerge che a trarre vantaggio dalle attività di cantiere saranno il settore manifatturiero, le costruzioni e i servizi alle imprese.

Chi è coinvolto nel progetto

General contractor: Eurolink (con Webuild come azionista di maggioranza)

Project manager: Consultant Parsons Transportation Group

Monitore ambientale: Edison Next Environment

Broker assicurativo: Marsh

Le caratteristiche tecniche del Ponte

Campata sospesa centrale: 3.300 metri

Lunghezza complessiva: 3.666 metri (comprese le due campate laterali di 183 metri ciascuna)

Altezza delle torri sulle due sponde: 399 metri

Cavi di sospensione: 4 del diametro di 1,26 metri (ciascuno formato da 44.323 fili di acciaio)

Larghezza dell’impalcato: 60,4 metri (3 corsie stradali per senso di marcia, 2 corsie di servizio e 2 binari ferroviari)

Spazio navigabile: 72 metri per una larghezza di 600 metri che, in condizioni ordinarie di esercizio, ovvero a pieno carico delle corsie stradali e con due treni passeggeri in contemporanea raggiunge i 70 metri.

Apertura al traffico: 365 giorni l’anno, 24 ore al giorno

Raccordi stradali e ferroviari: 40 km

Dimensionamento globale del Ponte: nello spazio occupato da due treni merci da 750 metri di lunghezza per ciascun binario

Vita stimata dell’infrastruttura: 200 anni

Il ponte e i collegamenti a terra sono in grado di resistere a terremoti di magnitudo 7,1 Richter e a venti con velocità superiore a 200 km/h

Il Centro direzionale

Tra le strutture previste e finanziate c’è il complesso multifunzionale che sorgerà sulla riva calabrese, in località Piale nel comune di Villa San Giovanni. Il centro direzionale, progettato da Daniel Libeskind, architetto polacco naturalizzato statunitense, ospiterà la sala controllo di gestione e monitoraggio delle operazioni del Ponte sullo Stretto, attività e servizi per il pubblico.