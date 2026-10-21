La Procura di Roma, nell'ambito delle indagini connesse alla realizzazione del ponte sullo Stretto, ha delegato i Carabinieri del Ros «all'esecuzione di un ordine di esibizione nei confronti del Mit, del Dipe/Cipess, della società Ponte sullo Stretto e del Consorzio Eurolink, finalizzato all'acquisizione della documentazione predisposta e inviata alla Corte dei Conti, nell'ambito dell'attività di controllo relativa alla delibera

Cipess n. 61/2025 e al decreto n.190 del 1 agosto 2025».

Lo si legge in un comunicato stampa della Procura di Roma. L'attività investigativa odierna - prosegue la nota - «fa seguito alla precedente espletata il 9 giugno scorso, con l'esecuzione di un decreto di perquisizione finalizzato all'acquisizione di

documentazione e dei dispositivi elettronici in uso alle persone sottoposte alle indagini».

Il Mit, da parte sua, precisa che nell'ambito delle attività di indagine sul ponte sullo Stretto «tutti gli Uffici richiesti si sono resi immediatamente disponibili a esibire ai Carabinieri del Ros l'intera documentazione, indicata dagli inquirenti, nella consapevolezza della regolarità amministrativa dell'iter procedimentale». Il ministero «è e rimane a disposizione per esibire le centinaia di files, presenti e passati, relativi al procedimento in questione con spirito di piena collaborazione e in totale trasparenza. Ogni step è necessario per arrivare quanto prima alla realizzazione dell'opera».