«Secondo noi il Ponte sullo Stretto è una straordinaria opportunità da cogliere attraverso un piano finanziario solido, un progetto esecutivo adeguato alla sfida di questo tempo. Ma poniamo una condizione: che insieme al Ponte parta un potente investimento per qualificare, riqualificare, innovare le vie di comunicazione, quindi strade, autostrade, porti, aeroporti, mobilità minore».

Lo dichiara il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, dopo aver presentato una proposta di legge di iniziativa popolare, sulla partecipazione dei lavoratori nelle aziende, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione.

«Tutto deve essere portato avanti in maniera contestuale, non ci può essere un prima e un dopo. Chiediamo al governo di aprire un confronto per ragionare nel merito sui contenuti di questa grande opera», ha spiegato Sbarra, sottolineando come il Ponte sia una opportunità «che può collegare la Sicilia al Continente, determinando un forte collegamento del nostro Paese con il Mediterraneo e l'Europa».