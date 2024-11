Il presidente Mario Oliverio e l’assessore regionale Carlo Guccione hanno incontrato, a Roma, il ministro Poletti per discutere del problema del precariato calabrese

Si è tenuto nella giornata di ieri, a Roma, un incontro tra Il presidente della Regione Mario Oliverio, l'assessore al Lavoro Carlo Guccione e il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Giuliano Poletti per discutere delle problematiche relative al precariato calabrese. Oliverio ha ricordato al ministro che il problema interessa 26mila lavoratori percettori di ammortizzatori sociali in deroga. Poletti ha assicurato che, al più presto, saranno definite le modalità e le risorse necessarie per la copertura dell’accordo istituzionale da sottoscrivere con le parti sociali. È stato inoltre chiesto l’intervento del ministero per velocizzare le procedure di contrattualizzazione dei lavoratori Isu-Ipu.