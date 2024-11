Il segretario regionale del Pd Magorno annuncia un incontro tra le principali sigle sindacali calabresi e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Delrio

Precari - La lettera dei parlamentari calabresi del Pd, inviata ieri a Delrio, ha avuto gli effetti sperati. L'annuncio arriva dall'on. Ernesto Magorno: "Mercoledì 12 novembre alle 12 il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Graziano Delrio, incontrerà a Roma i rappresentati calabresi delle principali sigle sindacali". La conferma è arrivata stamani dopo un colloquio dello stesso Magorno con Delrio, seguito alla lettera appello di ieri. Il si all'incontro è arrivato anche in seguito alle proteste dei principali sindacati, che da stamani stanno bloccando l'A3, e la Calabria.



"E' un passaggio ed un segnale di disponibilità da parte del governo - ha spiegato Magorno - per affrontare con urgenza ed attraverso il confronto, le stringenti problematiche occupazionali della nostra regione, che necessitano come più volte evidenziato, di un impegno risolutivo e sollecito anche per i drammatici risvolti sociali che comportano".

Intanto, però, continuano a recare disagi le proteste messe in atto, da questa mattina dai precari e percettori di ammortizzatori sociali calabresi. L ’ingresso dei traghetti privati a Villa San Giovanni è stato bloccato e, sono stati dirottati a Reggio Calabria, la circolazione sull’A3 è rallentata a causa delle protesta fra gli svincoli di Montalto Uffugo e Cosenza sud. Raduni di manifestanti si segnalano, anche, nei pressi dello svincolo della 106 ionica a Crotone. La situazione al momento è tranquilla, ma viene costantemente monitorata dalle forze dell'ordine.