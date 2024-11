Sottoscritto un protocollo d’intesa tra l’azienda Callipo e il sindacato FAI CISL per l’erogazione di un premio di produttività ai lavoratori durante l’assemblea sindacale che si è svolta ieri alla presenza del Segretario Generale Luigi Sbarra

Un premio pari a 600 euro per ciascun lavoratore, riconosciuto a tutti i dipendenti, anche somministrati e distaccati, proporzionalmente ai periodi di effettivo lavoro prestato nell’anno 2015. E’ quanto prevede l’accordo aziendale siglato dalla società Callipo e dalle rappresentanze della Fai Cisl, presso lo stabilimento dell’azienda a Maierato (VV).

Il protocollo sblocca complessivamente 125 mila euro, in considerazione dei risultati ottenuti da un’azienda affermatasi “quale eccellenza agroalimentare non solo a livello regionale ma anche nazionale ed internazionale”. Successo ottenuto “anche grazie alle sinergie con la Fai Cisl”, verso “la valorizzazione del capitale umano coniugata ad una filosofia aziendale della qualità, dell’efficienza e della produttività”. Il premio, precisa il testo, sarà sgravato nella misura prevista dal Decreto sulla detassazione dei premi di produttività del 25 marzo 2016. L’accordo prevede infine che le parti si impegnino entro fine anno “a verificare le condizioni circa la possibilità di realizzare, attraverso la rappresentanza sindacale aziendale, un sistema di welfare eventualmente da disciplinare in una contrattazione di secondo livello”.



Gli elementi qualificanti dell’accordo sono stati presentati nel corso di un’Assemblea sindacale alla quale hanno partecipato, tra gli altri, il segretario della Fai territoriale, Francesco Fortunato, il neosegretario generale della Fai Calabria, Michele Sapia e il Segretario Generale della Categoria, Luigi Sbarra.



"Valorizzare, riconoscere e premiare l’impegno dei propri dipendenti - è scritto in una nota dell’azienda - è da sempre la filosofia che guida la Giacinto Callipo Conserve Alimentari Spa, l'azienda calabrese leader nella produzione di tonno e conserve ittiche di qualità. Il 'bonus', per un valore totale di 125.000 euro, sarà riconosciuto a tutti i lavoratori, anche somministrati e distaccati, proporzionalmente ai periodi di effettivo lavoro prestato nell’anno 2015".



L’accordo prevede inoltre che le parti si impegnino entro fine anno "a verificare le condizioni circa la possibilità di realizzare, attraverso la rappresentanza sindacale aziendale, un sistema di welfare eventualmente da disciplinare in una contrattazione di secondo livello". "Un ringraziamento sentito - ha detto Pippo Callipo, amministratore unico dell’azienda - va a Sbarra. Con lui, anche in passato, abbiamo condiviso importanti momenti di crescita, ci siamo confrontati su problemi e difficoltà, giungendo sempre a decisioni equilibrate ed orientate al raggiungimento degli obiettivi aziendali, sempre nel massimo rispetto dei ruoli. Quello con i sindacati è sempre stato un rapporto orientato alla proficua collaborazione e mai alla sterile contrapposizione; anche perché l’azienda si identifica innanzitutto con le risorse umane che le danno motivo di esistere. Proprio per questo ritengo giusto condividere con tutti i collaboratori il positivo risultato di bilancio del 2015 stabilendo l’erogazione di un premio di produttività che possa essere interpretato, soprattutto, come un segnale di fiducia per il nostro futuro".



"In una stagione di grande sofferenza economica e sociale - ha detto Sbarra - tagliamo oggi un traguardo di grande rilievo, a conferma della lungimiranza di una realtà che ha sempre investito sulla qualità del lavoro".