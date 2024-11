«La Calabria ha bisogno di investimenti e lavoro di qualità. Ed ha bisogno di scuole, di sanità, di servizi, di infrastrutture, di essere presa per mano dal Governo, per questo abbiamo voluto si aprisse la vertenza Calabria. Ora tutti facciano la propria parte».

Lo ha detto il segretario generale della Cgil calabrese Angelo Sposato a Carfizzi dove le segreterie regionali di Cgil, Cisl e Uil si sono ritrovate per la ricorrenza del Primo Maggio.

«Oggi riprendiamo dalla montagnella di Carfizzi, luogo simbolo delle lotte contadine ed operaie - ha aggiunto Sposato - il cammino per il riscatto della nostra terra. Il Governo deve investire nel Sud, con politiche agricole ed industriali, deve ridurre le spese militari e puntare a migliorare i salari e le pensioni. Si svuotino gli arsenali e si colmino i granai diceva Sandro Pertini. I nostri granai sono i giovani che hanno bisogno di affermarsi nella nostra terra, in pace, ed in cerca di lavoro, viva il Primo maggio»