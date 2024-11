VIDEO | I calabresi non hanno rinunciato ad andare al mare. Segnali di una stagione estiva che sembra almeno per ora non aver risentito dei postumi dell'emergenza Covid

Primo fine settimana con temperature da bollino rosso e nessuno rinuncia al tradizionale bagno a mare. Spiagge prese d'assalto sulla costa ionica catanzarese. «C'è stata molta gente sia nelle spiagge libere che negli stabilimenti balneari» - assicura Davide Colacino, bagnino di salvataggio di uno stabilimento balneare di Catanzaro.

Stagione non a rischio

Segnali di una stagione estiva che sembra, almeno per ora, non aver risentito dei postumi dell'emergenza Covid: «Non c'è stata ansia o preoccupazione legata ai timori di un possibile contagio. E quindi procede bene» - conferma ancora Davide Colacino. «È andata bene, benissimo - aggiunge Domenico Staffa, titolare di uno storico stabilimento balneare in località Giovino -. Dopo l'emergenza Covid la gente ha voglia di uscire anche perchè è stata chiusa in casa per mesi. Ieri è stata una giornata calda e la gente si è spostata».

Aumentano i controlli delle forze dell'ordine

E aumentano anche i controlli sulle strade. Nel post Covid, con la possibilità di circolare liberamente i cittadini si mettono volentieri in auto per raggiungere le località turistiche. «Il flusso veicolare soprattutto sulla statale ionica 106 è particolarmente aumentato nel corso di questo fine settimana proprio a causa delle alte temperature che hanno consentito di poter fruire del litorale catanzarese» - ha spiegato il capitano della compagnia carabinieri di Sellia Marina, Alberico De Francesco, che non ha mancato di rimarcare la responsabilità dimostrata dai bagnanti: «Abbiamo riscontrato responsabilità da parte dei bagnanti che hanno rispettato le forme di distanziamento sociale azzerando il rischio di creazione di assembramenti in spiaggia».