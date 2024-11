La Regione Calabria parteciperà dal 5 all'8 ottobre alla Fiera di Anuga, a Colonia, l'evento più importante al mondo dedicato al settore del Food & Beverage. All'appuntamento biennale della scorsa edizione, che si è svolto in ottobre 2017, hanno preso parte 7.405 espositori e circa 165.000 visitatori provenienti da tutto il mondo e sono state mostrate le più importanti tendenze globali. Con dieci fiere, un programma di eventi collaterali e la più grande partecipazione di espositori mai vista prima, la fiera tedesca sarà l'evento del settore più atteso dell'anno.

La partecipazione della Calabria ad Anuga 2019 – riferisce una nota stampa - rappresenta un salto di qualità importante nelle politiche regionali nell'agroalimentare ed è il frutto del lavoro che il Dipartimento Presidenza, Settore Internazionalizzazione, sta portando avanti, anche grazie al contributo dello Sportello Sprint, che opera con più azioni, sia per la promozione del Made in Calabria all'estero, sia per l'attrazione di investitori nella nostra regione. Basti pensare ai 32 progetti messi in campo con partner locali, nazionali ed esteri, come Camere di Commercio Italiane all'estero, Unioncamere Calabria, Camere di Commercio e associazioni di categoria. Attualmente Paesi come America, Emirati Arabi, Danimarca, Vietnam, Grecia, Spagna, solo per citarne alcuni, sono interessati al ricco programma di azioni di promozione delle eccellenze calabresi in termini di food, turismo e innovazione.

Con un richiamo di 7.400 espositori provenienti da 198 nazioni, Anuga, la più grande fiera al mondo dedicata al settore del Food & Beverage, festeggia il suo 100esimo compleanno. Per il presidente Oliverio «quella dell’internazionalizzazione rappresenta una delle sfide più importanti per il sistema imprenditoriale calabrese, un fattore di crescita della competitività delle imprese che rappresenta anche un fondamentale elemento di traino del “Made in Calabria” nel mondo».