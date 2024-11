Prosegue il presidio dei lavoratori della fondazione “Opera Sacra San Francesco”, in agitazione da mercoledì scorso

Erano saliti sul tetto come estrema forma di protesta. Per rispondere in modo eclatante alle dichiarazione della presidente della struttura per anziani di Rizziconi, Maria Albanese, giudicate gravi. Nella tarda serata di ieri, infatti, 4 dipendenti avevano scelto l’ulteriore azione dopo lo sciopero della fame e il presidio messo in atto da mercoledì. Ecco come Rosita Ferraro, una delle lavoratrici salite sul tetto, spiega l’esito della lunga notta. a.p.