Si attende l’esito di una riunione. I lavoratori sono impegnati nella lotta a oltranza per il pagamento degli stipendi

Nessun sit in di protesta davanti alla sede della Curia, a Palmi, da parte dei lavoratori della Fondazione San Francesco di Rizziconi mentre e' in corso una riunione straordinaria e urgente del Cda dell'ente morale. Alla fine gli addetti della casa di riposo, da 9 giorni impegnati in una lotta a oltranza per il pagamento degli stipendi, hanno scelto una linea distensiva lasciando che i componenti dell'organo si riuniscano ed attendendo l'esito del vertice per conoscerne i risultati. La riunione non e' ancora cominciata, ma e' stato confermato che ad essa parteciperà anche il vescovo Francesco Milito.

Agostino Pantano