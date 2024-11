Giuseppe Mazzaferro è anche il socio fondatore di una cooperativa che continua a fornire servizi alla struttura per 9mila euro al mese. Sorpresi i dipendenti senza stipendio da tempo

Giuseppe Mazzaferro, direttore amministrativo della Fondazione Opera Sacra San Francesco, i cui lavoratori stanno conducendo da giorni una dura battaglia per ottenere gli stipendi mai percepiti, risulterebbe socio fondatore di una cooperativa che continua a fornire servizi di pulizia alla stessa fondazione di Rizziconi per 9mila euro al mese. Una situazione che solleva alcune perplessità, anche perché i lavoratori che stanno conducendo la vertenza, ormai allo stremo delle loro forze, non ne sapevano nulla.

Fa riflettere anche il fatto che i dipendenti della cooperativa, pur avendo tra i soci fondatori il direttore amministrativo della casa di cura di Rizziconi, non hanno aderito alla vertenza né hanno dimostrato pubblicamente solidarietà. A scoprire questi ultimi sviluppi è stato Agostino Pantano e il suo servizio è andato in onda oggi durante la trasmissione di Pietro Comito I Fatti in diretta, targata LaC Tv.

Ecco il video del servizio: