Ci sono quattro studi legali calabresi nel dossier pubblicato da Il Sole 24ore, nella specializzazione "Lavoro e Welfare". Nella lista di quelli più apprezzati d'Italia risultano gli studi Paolini e Cundari, entrambi di Cosenza; Ferragina&Parisi di Catanzaro e quello Quattrone di Reggio Calabria. Il quotidiano economico ha svelato la hit-parade delle toghe dando conto in uno "speciale" della ricerca "Studi legali dell'anno 2020" effettuata in collaborazione con Guida al Diritto e Statista, società tedesca specializzata nelle analisi di mercato e nella raccolta ed elaborazione di dati.

«La ricerca è stata effettuata - è detto in un comunicato - sulla base di oltre 20mila segnalazioni raccolte da avvocati, giuristi di impresa e clienti. Sono stati presi in esame gli studi legali attivi a livello nazionale in 10 settori di competenza (diritto societario; bancario; contratti e contenzioso; lavoro; tributario; penale; diritto di famiglia e successione; immobiliare; amministrativo; ambiente) e in 5 macroregioni (Milano, Roma, Nord, Centro e Sud-Isole). E, in un panorama nazionale che conta ben 250.000 iscritti agli Ordini forensi, sono stati individuati solo 337 studi legali d'eccellenza e, tra questi, ci sono anche i quattro calabresi.