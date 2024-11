“Radici storiche, territorio, filiere ittiche e agroalimentari”: sarà questo il tema dell'iniziativa culturale che si terrà oggi, a partire dalle ore 16.30, nelle Gallerie del San Giovanni, a Catanzaro. Con il patrocinio dell'amministrazione comunale del capoluogo si terranno due distinti incontri che mirano a portare a sintesi il contributo della ricerca storica con la valorizzazione massima della costa jonica calabrese attraverso le sue vere eccellenze agroalimentari e in particolare dei prodotti di filiera corta.

Alle ore 17.00 confronto a più voci dal titolo “Il Mar Jonio al centro del Mediterraneo: le eccellenze del territorio”. L'imprenditore vitivinicolo Francesco Zito, di Cirò Marina (Crotone), esponente di una prestigiosa azienda dell'area Doc del Cirò, e il giovanissimo imprenditore agricolo Giuseppe Castagnino che a Scandale (Crotone) ha creato una bellissima filiera del melograno, tra frutto fresco, succhi in purezza e conserve, converseranno con Massimo Tigani Sava, giornalista di LaC Network e saggista specializzato in radici identitarie dell'agroalimentare calabrese, e con Rosario Stanizzi, vice direttore dell'agenzia di stampa Agi. Un saluto introduttivo verrà rivolto dal vice sindaco di Catanzaro, Giusy Iemma, assessore alle Politiche del Mare e all'Urbanistica. Interverranno, nel corso del dibattito, Roberto Talarico, art director della Notte Piccante, uno degli eventi più conosciuti del Sud Italia che ha per protagonista il centro storico del capoluogo, e il noto imprenditore catanzarese Salvatore Mancuso che, con la Rolltek, sta conquistando i mercati internazionali. Le aziende agroalimentari Zito e Castagnino hanno aderito al sistema Grand Terroir (www.grandterroir.it) di LaC Network.

A seguire un secondo incontro intitolato “Produzioni alimentari e consumo del vino nella Calabria antica tra Enotri, Greci, Bruzi e Romani”. La professoressa Giovanna De Sensi Sestito, lametina, già professore ordinario di Storia Greca all'Università della Calabria, autrice di studi e ricerche fondamentali e dall'elevato valore scientifico, converserà con Massimo Tigani Sava, autore tra l'altro del recente saggio “L'Alberello Enotrio”. I saluti introduttivi saranno a cura della vice sindaco Giusy Iemma e del presidente di Unioncamere Calabria, nonché della Camera di Commercio di Catanzaro, Vibo Valentia e Crotone, Pietro Falbo.

Al termine del convegno la Libera Università Cassiodoro, associazione culturale di Catanzaro, consegnerà, per mano del vice sindaco Iemma, un riconoscimento alla professoressa De Sensi Sestito per “il prezioso contributo scientifico offerto con molteplici studi, ricerche e progetti alla storia della Calabria Antica e alla conoscenza delle sue importanti radici culturali”. Durante la manifestazione degustazioni di vino Cirò e di succhi di melograno.