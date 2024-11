I beneficiari del reddito di cittadinanza saranno obbligati ad accettare un eventuale lavoro solo se la retribuzione sarà superiore a 858 euro. E’ quanto prevede un emendamento approvato dalla commissione Lavoro del Senato. In particolare, la proposta stabilisce che l'assegno dovrà essere superiore del 10% rispetto «alla misura massima del beneficio fruibile dal singolo individuo (comprensiva della componente ad integrazione del Reddito prevista per i nuclei residenti in abitazione in locazione)». In sintesi: visto che il reddito di cittadinanza può arrivare fino a un massimo di 780 euro, con un incremento del 10% arriverebbe fino a 858 euro. Limite oltre quale il lavoro proposto deve essere accettato.