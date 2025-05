Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, sarà in Calabria il 29 e 30 maggio per sostenere la campagna referendaria sul lavoro e la cittadinanza. Una mobilitazione nazionale che «qui, nel cuore del Sud, trova radici profonde e ragioni urgenti»,

«L’iniziativa – si legge in una nota stampa - si inserisce nel percorso di sensibilizzazione promosso dalla Cgli per il Referendum Lavoro e Cittadinanza 2025, con cui si invitano i cittadini a votare 5 sì per cambiare davvero. Il voto si terrà l’8 e 9 giugno, su temi che riguardano la vita concreta di milioni di persone: lavoro, diritti, dignità, futuro».

Il programma

29 maggio

Ore 14:00 – Visita al cantiere SS106, Villapiana

Ore 16:30 – Incontro pubblico a Cosenza con l’Arcivescovo di Cosenza, Mons. Checchinato

Ore 19:00 – Comizio in piazza a Cosenza

30 maggio