Ryanair festeggia a Reggio Calabria 200mila passeggeri. La compagnia numero 1 in Europa ha dato il benvenuto oggi al suo secondo aereo basato a Reggio, lanciando 7 nuove rotte invernali a soli 6 mesi dall'apertura della base e dall’inizio delle operazioni a maggio 2024. Questa crescita è stata possibile grazie alla decisione strategica della Regione Calabria di eliminare l’addizionale municipale, consentendo a Ryanair di aumentare rapidamente la propria capacità e di sfruttare tutto il potenziale turistico della Regione.

«È un traguardo bellissimo e, per certi versi, impensabile». Lo ha detto Mauro Bolla, direttore commerciale di Sacal. «Abbiamo con noi un passeggero, Max, il passeggero del volo per Francoforte, e siamo qui anche per un'altra cosa molto importante: celebrare il secondo aeromobile di Ryanair basato presso lo scalo di Reggio Calabria. Questo nuovo aeromobile porta con sé sette nuove rotte, per un totale di tredici, e segna una crescita notevole che era quasi impensabile cinque mesi fa, quando tutto è iniziato. Questa crescita ha portato risultati eccezionali, come l'ultimo record del mese di ottobre, in cui abbiamo superato i sessantaduemila passeggeri trasportati in un solo mese. Vi anticipo che l'obiettivo è superare i seicentomila passeggeri annui, un traguardo che non si raggiungeva dal 2006».

L'investimento di Ryanair, che ammonta a un totale di 200 milioni di dollari (equivalente ai due aerei basati) a Reggio, permetterà di operare 80 voli settimanali su 13 rotte, tra cui 7 nuovissimi collegamenti invernali verso le destinazioni più famose per le vacanze in città - Bruxelles, Francoforte, Katowice, Londra, Milano, Parigi, Pisa - offrendo ai clienti di Reggio una scelta imbattibile e connessioni in Europa tutto l’anno ai prezzi più bassi.

L’operativo di Ryanair per l’inverno 2024 a Reggio prevede:

2 aerei basati - investimento del valore di 200 milioni di dollari ;

; 13 rotte, comprese 7 nuove ;

; oltre 300.000 passeggeri all’anno;

all’anno; oltre 300 posti di lavoro.

Per celebrare l’arrivo del nuovo aereo basato a Reggio, la compagnia ha lanciato una promozione con tariffe che partono da 21,99 euro per i viaggi fino alla fine di gennaio.

Fabrizio Francioni, Head of Communications Italy di Ryanair, ha dichiarato: «Ryanair è lieta di celebrare la crescita presso la base di Reggio quest’inverno, con un operativo record che prevede 80 voli settimanali su 13 rotte, tra cui 7 nuovi collegamenti verso Bruxelles, Francoforte, Katowice, Milano, Parigi e Pisa. Questa crescita riflette l'impegno di Ryanair nei confronti di Reggio, con l’aggiunta di un aereo per quest’inverno, arrivando a un totale di due aeromobili basati a Reggio e supportando oltre 300 posti di lavoro nella regione. Ryanair è inoltre entusiasta di premiare il 200.000esimo passeggero, Maksym Sydorenko, con un voucher per volare da/per Reggio, valido per una qualsiasi delle nostre destinazioni, invitandolo a bordo per rilassarsi e godersi i voli con Ryanair. Ci auguriamo di trasportare un numero sempre maggiore di passeggeri sui voli low-cost di Ryanair da/per Reggio Calabria nei prossimi anni».

Marco Franchini, amministratore unico di Sacal, ha commentato: «L’arrivo del secondo aeromobile Ryanair a Reggio Calabria rafforza ulteriormente il nostro impegno verso un network di collegamenti integrato e strategico, che permette ai passeggeri di usufruire di voli comodi e frequenti. Le nuove rotte invernali da Reggio si sposano con questa visione, offrendo all’utenza la possibilità di volare verso destinazioni come Bruxelles su giorni alternati, raddoppiando di fatto le opzioni di viaggio da e per la Calabria. Questa espansione facilita gli spostamenti, consolidando la connettività domestica e internazionale a vantaggio dell'economia e del turismo locale».

Francioni ha confermato che «per la stagione invernale che sta per iniziare, ci attendono novità. La stagione invernale sarà la migliore di sempre per Ryanair a Reggio Calabria, con tredici rotte, di cui sette nuove, verso città di primo piano come Bruxelles, Francoforte, Londra, Parigi, Katowice e Milano. In totale, ci saranno circa ottanta voli settimanali. L'arrivo del secondo aereo basato completa così gli annunci e gli investimenti previsti, con un impegno di ulteriori cento milioni di dollari, per un totale di duecento milioni di dollari da parte di Ryanair sull'aeroporto di Reggio Calabria. Questo secondo aereo porta con sé maggiore connettività, capacità, nuove rotte, crescita per l’aeroporto e sviluppo per il territorio. Vogliamo, inoltre, destagionalizzare il turismo, promuovendo la regione e questa città tutto l'anno, non solo in estate. Il lancio dell'operativo invernale e l’arrivo del secondo aereo basato sono la dimostrazione più evidente di questa visione. Le nuove rotte sono state scelte tenendo conto delle caratteristiche di una città come Reggio Calabria, che ha un inverno mite e offre destinazioni appetibili per tutti. Questa scelta nasce da un'analisi approfondita delle esigenze e delle opportunità economiche e siamo certi che queste nuove rotte porteranno grandi soddisfazioni non solo a Ryanair, ma anche ai cittadini di Reggio Calabria, ai calabresi in generale e a tutti coloro che viaggiano in questa regione».

Un altro elemento positivo è la collaborazione con la Regione Calabria, «un fattore fondamentale per il successo del progetto. A differenza di altre regioni, come la Sicilia, dove ci sono state decisioni diverse, qui in Calabria si è scelto di abolire l’addizionale comunale, liberando così investimenti e potenziale turistico. Questa scelta ci permette di operare in un contesto molto competitivo e di sviluppare ulteriormente il territorio senza timore della concorrenza. Siamo pronti a competere con altre compagnie low-cost, consapevoli che Ryanair offre tariffe sempre più vantaggiose. La nostra presenza qui, sei mesi dopo l'apertura della base, dimostra che non si tratta solo di progetti a breve termine, ma anche a medio e lungo termine. La decisione di abolire l’addizionale comunale pone la Calabria in una posizione di vantaggio rispetto ad altre regioni, permettendoci di continuare a investire in questa regione e di crescere insieme a Sacal, agli aeroporti calabresi, alla Regione Calabria e ai cittadini calabresi. Quanto alle nuove rotte invernali, siamo già molto fiduciosi: oggi, ad esempio, il volo per Francoforte, una delle nuove rotte, ha già ricevuto una risposta positiva dai viaggiatori, segno che la voglia di viaggiare da e per Reggio Calabria è viva. La nostra espansione qui ha facilitato il nostro lavoro, ma comporta anche una grande responsabilità che siamo pronti ad assumere, collaborando con le istituzioni locali e il sistema aeroportuale calabrese.

Infine, per quanto riguarda le strategie di marketing in vista del Natale e del Capodanno, Ryanair è sempre attiva con offerte speciali. Non si tratta solo di aumentare la connettività e di basare nuovi aerei, ma anche di promuovere il territorio di Reggio Calabria e di tutta la Calabria. Con il sostegno della Regione Calabria, stiamo lavorando affinché la connettività non sia solo un mezzo di trasporto, ma anche un'opportunità per far scoprire questa terra, raccontarla e valorizzarne il potenziale turistico».