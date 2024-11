I lavoratori chiedono di «sfruttare le strade aperte dal Decreto Madia per avviare il processo di stabilizzazione»

Si è svolto a Reggio Calabria, davanti la sede del Consiglio regionale, un sit-in di lavoratori precari organizzato dall'Unione sindacale di base. "I lavoratori - é detto in un documento - sono alle prese da 20 anni con una precarizzazione del lavoro che é anche una precarizzazione delle loro vite. Per questo chiedono che si sfruttino le strade aperte dal Decreto Madia per avviare il processo di stabilizzazione".

!banner!

I lavoratori hanno incontrato il Capo di gabinetto del Consiglio regionale, Ugo Massimilla "che, su delega del Presidente - riferisce l'Usb - ha assicurato che nella prossima settimana Irto incontrerà il sindacato e gli stessi lavoratori, dichiarando disponibile ad attivarsi con i Governi nazionale e regionale per sbloccare la vertenza. L'Usb ha ribadito di non essere più disponibile a situazioni tampone come quella delle proroghe perché oggi ci sono le condizioni per superare i vincoli attraverso le deroghe, così come é previsto attualmente per i contratti a tempo determinato". (Ansa)