Prenotando oggi per la sola andata verso il Tito Minniti sarebbe necessario spendere da 200 fino a 500 euro. Per un volo verso Heathrow, anche meno di 100

Si potrebbe ancora volare per Londra per trascorrere lì il Natale, partendo da Roma o da Milano e, prenotando oggi 23 dicembre, spendere anche meno di cento euro per andare e tornare. Se invece di un Natale fuori porta si volesse, senza avere prenotato con ampio anticipo, tornare a casa a Reggio Calabria per le feste proprio da Roma e da Milano, sarebbe necessario spendere da 200 fino addirittura a 500 euro per la sola andata

Roma e Milano gli unici collegamenti diretti

Se poi la città di partenza fosse altra rispetto a Roma e Milano, bisognerebbe aggiungere l’importo per la tratta necessaria per raggiungere gli aeroporti di Fiumicino e Linate. Oggi, questi sono gli unici collegati direttamente con l’aeroporto dello Stretto di Reggio Calabria.

