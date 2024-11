È stata presentata stamani, al comune di Reggio Calabria, la federazione dei “professionisti del benessere” di Confcommercio. All’incontro con la stampa hanno partecipato la presidente Rosalba Pizzi, Giovanni Santoro, presidente di Confcommercio reggina, il sindaco Giuseppe Falcomatà, l’assessore alle attività produttive Saverio Anghelone, e il dermatologo Giuseppe De Girolamo. La Federazione vede riuniti i professionisti del settore dell’estetica, acconciature e fitness e nasce con l’obiettivo di valorizzare le esperienze comuni, fare crescere la professionalità della categoria, avviare percorsi di formazione continua e attivare misure ed iniziative che tutelino l’utente finale anche attraverso la garanzia circa la sicurezza dei prodotti e delle tecniche utilizzate. Durante la presentazione si è discusso anche delle misure di contrasto all’ abusivismo commerciale, fenomeno tristemente diffuso sul territorio dove il proliferare di attività irregolari, esercitate nelle case private o in sedi prive delle necessarie autorizzazioni, non solo genera pesanti ripercussioni economiche alle imprese “regolari”, ma può causare gravi danni alla salute dei consumatori a causa dell’utilizzo di prodotti scadenti e per la mancanza di preparazione professionale degli operatori. «In città ci sono 366 negozi- ha dichiarato la presidente Pizzi- e in tutta la provincia sono mille e cento. Negozi “regolari” che applicano e rispettano la normativa ed è per questo che la federazione mira alla crescita degli imprenditori, per fare la differenza sul territorio, ed insieme alla Confcommercio creeremo eventi per il settore che porteranno anche un ritorno culturale ed economico».

La federazione dei “professionisti del benessere” è la prima esperienza, per la tipologia, organizzata in tutta Italia. Per la prima volta infatti, sotto l’ala della Confcommercio, si crea questa realtà associativa. Entusiasta il presidente Santoro il quale ha sottolineato che «si tratta di un comparto unico nel suo genere e che continua a registrare numeri e dati positivi per l’economia. Ed è per questo che la federazione- ha concluso- vuole riunire non solo i parrucchieri, gli estetisti e i titolari dei centri benessere, ma anche altri professionisti, come i medici, i chirurghi estetici e i dermatologi».