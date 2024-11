La Regione Calabria sta anticipando al Comune di Reggio i fondi per liquidare i tirocini formativi dei lavoratori ex multiservizi. La soddisfazione di Quartuccio, presidente della Commissione 'Lavoro e Sviluppo'

“Come annunciato nei giorni scorsi, il Dipartimento Lavoro e Formazione sta procedendo ad un’anticipazione finanziaria del 50% dell’importo assegnato al Comune di Reggio Calabria sul PAC per la liquidazione dei tirocini formativi dei lavoratori ex Multiservizi. Non posso che ringraziare la Regione Calabria, nello specifico il presidente Mario Oliverio, l’assessore Federica Roccisano ed il consigliere regionale Seby Romeo, per aver colto immediatamente la difficoltà economica vissuta da questi lavoratori ed aver risposto positivamente alle nostre sollecitazioni”, scrive in una nota Filippo Quartuccio, Presidente della Commissione Consiliare “Lavoro e Sviluppo”.



“Attendiamo adesso -prosegue- la stipula definitiva della convenzione per liquidare l’intera somma dovuta ai tirocinanti. La sinergia politica ed istituzionale tra Comune di Reggio Calabria e Regione Calabria ci ha permesso di far tirare un sospiro di sollievo a tante famiglie in difficoltà, una collaborazione proficua che sono certo porterà, anche in futuro, importanti risultati alla nostra città”, conclude.