Rende – Il sindaco di Rende, Marcello Manna, ha destinato 100 euro in buoni spesa per le famiglie più bisognose. Potranno beneficiare del contributo le famiglie residenti a Rende, da almeno un anno il cui reddito del 2014 sia pari o inferiore ai tremila euro. I buoni potranno essere utilizzati negli esercizi commerciali convenzionati con il Comune. Per beneficiare dell’aiuto si dovrà presentare una richiesta al Comune che provvederà a stilare una graduatoria. L’erogazione del contributo avverrà fino all’esaurimento delle risorse stanziate.