Lo ha dichiarato il premier in un’intervista rilasciata a Vespa. 'Prima, però, sistemiamo l’acqua, i depuratori e le bonifiche'

Il ponte sullo stretto di Messina? "Certo che si farà". Lo ha dichiarato il presidente del consiglio, Matteo Renzi, in un’intervista rilascia a Bruno Vespa nel suo nuovo libro, "Donne d’Italia". "Prima di discuterne sistemiamo l’acqua di Messina, i depuratori e le bonifiche. Poi – ha spiegato il premier – faremo anche il ponte, portando l’alta velocità finalmente anche in Sicilia e investendo su Reggio Calabria, che è una città chiave per il sud. Dall’altra parte dobbiamo finire la Salerno Reggio Calabria. Quando avremo chiuso questi dossier – prosegue Renzi – sarà evidente che la storia, la tecnologia, l’ingegneria andranno nella direzione del ponte, che diventerà un altro bellissimo simbolo dell’Italia".