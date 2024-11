È quanto annunciato dal premier a Isoradio che aggiunge: ‘Prima devono finire i lavori sulle strade in Sicilia e Calabria’

È quanto dichiarato dal premier Matteo Renzi a Isoradio. Dovrà essere "anche per i treni ad alta velocità", ma "bisognerà capire costi e tempi" ma ancora non è possibile indicarli, spiega. Perché "prima devono finire i lavori sulle strade in Sicilia e Calabria" perché alcuni tratti sono "indecenti".

"Sul Ponte dello Stretto si è giocato un derby ideologico tra fautori e detrattori totalmente privo di aderenza alla realtà perché se ci mettiamo un pizzico di buonsenso, prima mettiamo a posto le strade in Sicilia, perché per un periodo è crollato un viadotto al mese, dopo che negli anni '60 e '70 sono stati fatti lavori coi piedi".



"In prospettiva personalmente non ho niente contro il Ponte, anzi lo ritengo utile, l'importante è capire tempistica, costi, collegamento e quando ci sarà dovrà essere anche per i treni. Dovrà essere un pezzo della struttura di Alta velocità del Paese. Perché abbiamo la struttura ad alta velocità migliore al mondo", aggiunge Renzi.



"Ora bisogna andare da Napoli a Bari e da Napoli a Reggio Calabria e in prospettiva anche a Palermo"