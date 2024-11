Un’eccellenza internazionale all’Università della Calabria: si tratta del prof. Alfredo Cuzzocrea, docente di Sistemi di elaborazione delle informazioni presso il Dispes – Dipartimento di scienze politiche e sociali - dell’ateneo calabrese, inserito nel prestigioso ranking Top scientists in computer science and electronics.

Tale ranking censisce gli scienziati autori di ricerche che hanno il maggior impatto nella comunità scientifica internazionale, e conferma il contributo e la rilevanza del prof. Alfredo Cuzzocrea nell’ambito della ricerca scientifica nazionale e internazionale. Con questa nuova entry, l’Università della Calabria raggiunge quattro presenze nel contesto scientifico dell’informatica e dell’ingegneria informatica, confermando l’eccellenza del campus di Arcavacata nella ricerca scientifica nazionale ed internazionale.

I big data nella top ranking internazionale

La ricerca condotta dal prof. Cuzzocrea focalizza l’attenzione sui temi del big data management e big data analytics, ed è da tempo stata riconosciuta dalla comunità scientifica internazionale, anche attraverso altri prestigiosi ranking internazionali, incarichi scientifici internazionali e progetti di ricerca internazionali, come il recente progetto europeo Horizon 2020 Qualitop in cui propone la definizione e lo sviluppo di una piattaforma europea It per l’analisi e il monitoraggio di pazienti oncologici, mediante tecniche di big data analytics, al fine di monitorare la qualità della loro vita, e quindi creare e disseminare “raccomandazioni” e “linee guida” sia per il paziente (medicina di precisione) sia per gli enti decisori (medicina epidemiologica).