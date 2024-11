Un gruppo di operai dell’azienda Ecologia Oggi, che si occupa della raccolta dei rifiuti in città, si è presentato questa mattina al municipio di Cosenza. L'agitazione sarebbe dovuta a possibili licenziamenti da parte dell'azienda a seguito di esuberi che si creerebbero per le nuove regole incluse nel bando emanato dal Comune di Cosenza per la gara che riguarda il comparto. Le "tute gialle" chiedono rassicurazioni e di poter parlare con i dirigenti comunali.