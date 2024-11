Bollette del gas alle stelle. Più nel dettaglio, Assoutenti commenta le previsioni di Nomisma secondo cui è atteso un decremento nei prezzi dell'energia del 25% ma una nuova fiammata del +20% per quelli del gas. «Se saranno confermate le previsioni di Nomisma – evidenzia il sodalizio a difesa dei consumatori - famiglie e imprese italiane andranno incontro ad una stangata sul gas senza precedenti, con le tariffe che si impenneranno proprio in occasione dell’aumento dei consumi».

Truzzi: «Prezzi insostenibili»

«Le previsioni di Nomisma confermano ancora una volta come gli italiani, sul fronte dei prezzi dell’energia, siano in balia della tempesta, con i prezzi di luce e gas che salgono e scendono repentinamente in base ad una moltitudine di fattori, mettendo in serio pericolo i bilanci familiari – spiega il presidente Furio Truzzi – Stime che dimostrano come sia più che mai necessario rafforzare il ruolo dello Stato nella gestione del settore energetico, perché l’energia è un bene primario e, in quanto tale, deve passare in mani pubbliche, al pari di altri comparti strategici come i trasporti o la sanità». «Solo così sarà possibile offrire un’ancora di salvezza a famiglie e imprese, e metterle al riparo da fluttuazioni dei prezzi che sono oggi assolutamente insostenibili», conclude Truzzi.