«L'aumento del prezzo dei biglietti dei treni regionali per i pendolari calabresi è una cosa grave che va stigmatizzata». È quanto si legge in una nota ufficiale di Italia Viva Calabria, in merito all’allarme lanciato dal comitato dei pendolari.

«Ci aspettano mesi difficili con un caro vita che riguarderà tutte le famiglie, questo ulteriore aumento rappresenta una vera e propria beffa anche perché andrebbe a colpire persone che prendono il treno per recarsi al lavoro. Ci auguriamo che chi di dovere possa intervenire per porre un freno a questa ingiustizia», si legge ancora nella nota.