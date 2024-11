Il 7 marzo a Napoli si terrà l’audizione di Unindustria Calabria con i Saggi chiamati per individuare i candidati alla presidenza di Confindustria da sottoporre alla valutazione e alla votazione del Consiglio Generale di Confindustria

Si terrà il prossimo 7 marzo a Napoli l'audizione di Unindustria Calabria con i Saggi chiamati a raccogliere le indicazioni dei vertici associativi, per individuare i candidati alla presidenza di Confindustria da sottoporre alla valutazione ed alla votazione del Consiglio Generale di Confindustria, per arrivare nell'assemblea di maggio con il nominativo del presidente designato che verrà votato dall'assemblea.

Il presidente Natale Mazzuca, alla guida di Unindustria Calabria dal 15 dicembre 2014, si farà portavoce delle indicazioni degli industriali calabresi. «Tutti e quattro i candidati alla presidenza - dichiara Natale Mazzuca - sono imprenditori autorevoli, persone concrete, godono di indiscusso prestigio e vantano importanti esperienze nel mondo della rappresentanza. Ciò premesso, la Calabria sostiene la candidatura di Vincenzo Boccia perché il suo profilo è quello maggiormente in linea con le esigenze ed i bisogni delle piccole e medie imprese che rappresentano il cuore del nostro tessuto imprenditoriale. Nella qualità di delegato per le politiche del credito di Confindustria, ha avuto modo di affrontare in concreto quello che per molte imprese è diventato uno dei problemi più pesanti, al punto dal costituire un vero fardello che rallenta, quando non impedisce, la possibilità di innovare e effettuare nuovi investimenti ed intraprese. Inoltre, da presidente della Piccola Industria di Confindustria- continua il presidente di Unindustria Calabria Mazzuca - Boccia è stato promotore di progetti importanti e condivisi in uno con numerose e brillanti iniziative molto apprezzate e dalle ricadute tangibili per la sensibilizzazione alle problematiche affrontate e per la qualità delle proposte avanzate.

«In un momento di grande difficoltà per il paese con all’orizzonte flebili segnali di ripresa, l'impegno di un imprenditore come Enzo Boccia può essere veramente di grandissimo stimolo ed aiuto per favorire la crescita dimensionale e competitiva delle piccole e medie imprese. Da profondo conoscitore del sistema, potrebbe governare con equilibrio e determinazione il processo di riforma Squinzi-Pesenti che con l'assemblea generale di maggio prossimo conoscerà il suo avvio operativo e non più rinviabile. Servirà un impegno straordinario - aggiunge il presidente di Unindustria Calabria, Natale Mazzuca - tanto dal punto di vista interno, per quanto attiene alla messa a regime della riforma complessiva del sistema, che da quello della rappresentanza esterna in termini di capacità di esposizione delle esigenze e dei bisogni delle imprese, di stimolo e pungolo all'azione di governo a tutti i livelli, in uno con la qualità delle analisi e delle proposte che Confindustria sarà chiamata ad avanzare. Come Consiglio di Presidenza di Unindustria Calabria abbiamo valutato in maniera unanime che Enzo Boccia sarà in grado di interpretare al meglio questo ruolo avendo come guida le tre funzioni principali e distintive di Confindustria: identità, rappresentanza e servizi. In un contesto caratterizzato da indeterminatezze e da pochi punti da poter prendere a riferimento, crediamo sia indispensabile rafforzare in via prioritaria l'identità, ponendo al centro del dibattito e degli interessi generali, la necessità di tornare a produrre ricchezza endogena puntando al rilancio del sistema delle imprese. Un'ultima considerazione, la provenienza meridionale di Boccia potrebbe servire a rifocalizzare il fatto che le maggiori opportunità di crescita per il Paese possono venire proprio da questa parte del territorio».