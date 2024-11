Colpite dai disagi le zone servite dall'acquedotto. L'interruzione nella fornitura resa necessaria per consentire gli interventi di manutenzione

A causa di alcune rotture verificatesi sullo schema idraulico dell’Abatemarco, in località Santopoli, nel comune di San Marco Argentano, a partire dalle ore 7,00 di oggi 20 giugno, per consentire i lavori di riparazione, si è reso necessario interrompere l’erogazione idropotabile in città nelle zone servite dall'acquedotto. Lo ha comunicato al settore Infrastrutture del Comune di Cosenza la Sorical. L’interruzione della fornitura si protrarrà – informano sempre dalla Sorical – fino al termine dei lavori che, presumibilmente, saranno ultimati nella stessa giornata di oggi, con conseguente ripristino della fornitura alle utenze servite. Nella comunicazione al Comune, Sorical precisa che la fornitura idropotabile all’Acquedotto del Merone sarà garantita fino alle ore 16.