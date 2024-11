Gli enti locali interessati hanno presentato le richieste di contributo per interventi finalizzati alla messa in sicurezza del territorio al ministero dell'Interno entro il termine perentorio del 15 settembre 2020

Sono 555 i progetti ammessi al finanziamento del ministero dell'Interno e delle Finanze presentati dai comuni calabresi per interventi finalizzati alla messa in sicurezza del territorio sul fronte del rischio idrogeologico.

In particolare, l'ammontare del contributo attribuito a ciascun ente è stato determinato secondo il seguente ordine di priorità: a) investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; b) investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; c) investimenti di messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente.

Gli enti locali interessati hanno presentato le richieste di contributo al ministero dell'Interno entro il termine perentorio del 15 settembre 2020, seguendo queste regole: fino a 1.000.000 di euro per i comuni con una popolazione sotto i 5.000 abitanti, di 2.500.000 euro per i comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti e di 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti.

Ecco la graduatoria dei progetti ammessi al contributo.