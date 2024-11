Terroir, startup e sviluppo eco-sostenibile. È, questo, il titolo della 33esima tappa del tour territoriale di sensibilizzazione, promozione ed approfondimento sui principali strumenti nazionali e regionali finalizzati a garantire l’autoimpiego. Promosso dall’Ente Nazionale Microcredito, in collaborazione con Regione Calabria – Garanzia Giovani e con l’Agenzia Nazionale Politiche per il Lavoro (Anpal), questo nuovo momento di confronto e di approfondimento nel mondo della scuola sarà ospitato lunedì 30 maggio dalle ore 9 nell’Aula Magna dell’Istituto d’Istruzione Secondaria E. Majorana di Corigliano-Rossano.

L’iniziativa, organizzata in partnership con l’IIS è finalizzata ad illustrare le opportunità della formazione finalizzata ad accompagnare le nuove generazioni all’avvio di startup innovative e competitive che, in particolare, valorizzino l’importante patrimonio identitario dei territori.

Coordinati da Lenin Montesanto, responsabile del soggetto attuatore del progetto negli istituti agrario ed alberghiero, dopo gli indirizzi di saluto della dirigente scolastica Pina De Martino e del responsabile dell’istituto IPSEOA Rocco Carbone, interverranno anche Antonello Rispoli, referente dell’Ente Nazionale Microcredito, promotore del progetto Yes I Start Up Calabria e l’Agrichef Enzo Barbieri, Ambasciatore della Calabria Straordinaria.

Destinato alle classi quarte dell’Istituto Industriale, alla quarta e quinta dell’Istituto Agrario ed agli studenti delle quinte dell’Istituto Alberghiero che hanno frequentato i corsi, l’incontro aperto al pubblico si concluderà con la consegna dell’attestato di frequenza alle studentesse ed agli studenti del Progetto Yes I Start Up Professioni Calabria – Formazione per l’Avvio d’impresa.

Ritornare o restare nella propria terra per innovare, crescere e condividere. – Resta, questo, il leit-motiv di un progetto nazionale che in Calabria continua a far registrare numeri record: oltre 1.800 i giovani calabresi, sotto i 35 anni, che hanno partecipato ai percorsi di accompagnamento gratuiti Yes I Start UP e 680 le attività ammesse ai finanziamenti.