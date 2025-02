La Camera di Commercio di Cosenza si fa museo e accoglie le opere d’arte partecipanti alla terza edizione del concorso Ritratto di un’economia d’autore promosso dall’ente presieduto da Klaus Algieri con l’obiettivo di rilanciare anche il livello reputazionale di un territorio nel quale, accanto ad un tessuto imprenditoriale di qualità, spicca la presenza di personaggi virtuosi della musica, della pittura, della scultura, del disegno, della fotografia.

La giuria del concorso

Le opere premiate accompagneranno le fiere e le campagne promozionali della Camera di Commercio, saranno il biglietto da visita delle aziende. Duplice la categoria, una riservata agli studenti di licei artisti, conservatori, accademie delle arti ed istituti di moda, oreficeria, artigianato. Il materiale pervenuto è stato valutato da una giuria presieduta dal segretario generale dell’ente Erminia Giorno e composta inoltre dalla direttrice del Museo dei Bretti e degli Enotri Marilena Cerzoso, da Francesco Perri, direttore del conservatorio Stanislao Giacomantonio, dall’esperto di fotografia Gaetano Gianzi, presidente dell’Associazione culturale Corigliano.

Fermento artistico

«Tra quadri, sculture, disegni, fotografie e musiche abbiamo ricevuto oltre cinquanta opere – ha sottolineato Klaus Algieri – È la dimostrazione di quanto sia vivo il fermento artistico del nostro territorio e di quanto gli artisti sentano il bisogno di raccontarlo attraverso il loro talento – ha aggiunto - Gli artisti sono testimoni sensibili della storia, della cultura e delle tradizioni di un luogo, e con il loro estro ci aiutano a riscoprire e valorizzare la nostra unicità. Il concorso non è solo un’opportunità per promuovere la creatività locale ma anche un progetto di valorizzazione della provincia cosentina nel suo complesso tra tradizione e innovazione. La Camera promuoverà e porterà queste opere nei numerosi eventi di cui sarà protagonista».

La cultura è anche economia

«La cultura è anche economia – ha sottolineato il segretario della Camera di Commercio Erminia Giorno – A questo premio abbiamo dato una tematica. Questa edizione è dedicata ai mestieri del futuro, quindi al digitale. I partecipanti si sono impegnati a lasciare qui, in Camera di commercio, la loro opera, quindi non solo soltanto le opere dei vincitori ma tutte quelle che hanno superato la selezione resteranno qui esposte. Attraverso l'arte, attraverso la poesia, attraverso gli eventi culturali si può promuovere il territorio – ha insistito - Trasferire un'immagine positiva vuol dire promuovere lo sviluppo economico».

Vetrina internazionale

«Siamo inoltre onorati – ha concluso il presidente dell’ente camerale – di poter custodire ed esporre queste opere nel Museo permanente del nostro Palazzo dell’Economia, affinché possano continuare a raccontare la nostra storia ed il nostro territorio anche in futuro». Tutte gli artisti hanno ricevuto una targa di riconoscimento per la partecipazione. A margine della manifestazione il presidente Klaus Algieri ha inoltre annunciato che a giugno la Camera di Commercio di Cosenza ospiterà la convention mondiale delle Camere di Commercio italiane all'estero con oltre 400 tra presidenti e delegati provenienti dalle 68 sedi sparse in tutto il mondo. Una grande occasione per mettere la Calabria in vetrina.

L’elenco dei premiati

Categoria scultura

Primo classificato Gianluigi Ferrari

Secondo classificato Antonino Bruno

Terzo classificato Domenico Grosso

Categoria pittura

Primo classificato Mario Polillo

Secondo classificato Marilena Cucunato

Terzo classificato Paolo Viscardi

Categoria musica

Primo classificato Francesco Loccisano

Secondo classificato Marcello De Carolis

Terzo classificato Mariagrazia Spadafora

Categoria fotografia

Primo classificato Ottavio Marino

Secondo classificato Anna Teresa Marano

Terzo classificato Mia Mastroianni Murgese

Tra gli studenti si sono affermati Francesca Muto (scultura), Mattia Turboli (pittura), Andrea Primavera (musica), Brandon Turboli (disegno)