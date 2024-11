Il presidente di Rivass, Massimiliano Margiotta, ha intrapreso una ricerca nel panorama calabrese, al fine di individuare una società di consulenza in grado di offrire un sostegno qualificato e multidimensionale agli associati. Questa ricerca lo ha portato a scegliere la Kairos M&C s.r.l., realtà consolidata nel campo della consulenza di direzione aziendale, con la quale si è deciso di instaurare una collaborazione di ampio respiro.

In un'assemblea plenaria tenutasi a Lamezia Terme, è stata ufficialmente presentata e sottoscritta una convenzione. Tale accordo prevede l'erogazione di un ventaglio di servizi di consulenza aziendale.

L'amministratore unico di Kairos M&C s.r.l., Antonello Gagliardi, ha illustrato il portfolio di servizi offerti dalla sua società. La sua presentazione ha evidenziato l'entusiasmo con cui ha accolto l'invito alla collaborazione, proposto dal Consiglio di amministrazione di Rivass, con in prima linea il vice presidente Vincenzo Cutrullà.

Il presidente Margiotta ha commentato l'evento con queste parole: «Questo accordo rappresenta un primo, fondamentale passo verso un supporto omnicomprensivo che intendiamo offrire alle imprese Rivass. Il nostro consorzio si prefigge l'obiettivo di fornire non solo convenzioni strategiche con partner che producono o commercializzano i prodotti core business dei nostri associati - che ad oggi hanno raggiunto la ragguardevole cifra di circa 90 - ma anche una gamma completa di servizi, diretti e indiretti, finalizzati a incrementare l'efficienza e stimolare la crescita dei nostri associati. Ritengo che la convenzione siglata con Kairos M&C s.r.l. costituisca il primo, ma cruciale tassello di un mosaico più ampio. Nei prossimi mesi, in sinergia con Antonello Gagliardi e il suo team, ci proponiamo di ampliare ulteriormente la nostra offerta di servizi a valore aggiunto».

«Ad oggi - prosegue il presidente - la nostra realtà vanta circa 40 aziende associate disseminate su tutto il territorio calabrese. Stiamo lavorando alacremente per consolidare e ampliare la nostra presenza, non solo a livello regionale, ma anche nelle regioni limitrofe. Il nostro obiettivo è posizionare Rivass come interlocutore privilegiato agli occhi di tutti i potenziali stakeholder, non limitandoci ai soli produttori di materiali, ma aprendoci a collaborazioni trasversali e di ampio respiro».

Antonello Gagliardi, dal canto suo, ha espresso la sua visione sulla partnership: «Questa collaborazione ci offre l'opportunità di mettere a disposizione il know-how pluriennale della Kairos M&C s.r.l. a beneficio di realtà imprenditoriali familiari di dimensioni contenute, ma animate da grandi ambizioni. Il nostro intento è crescere insieme a queste realtà, condividendo strategie, ottimizzando l'approvvigionamento delle risorse necessarie, e delineando l’organizzazione e le strutture aziendali future da raggiungere come obiettivo di breve/medio periodo. È con grande soddisfazione che posso annunciare che alcuni degli associati hanno già instaurato rapporti di collaborazione con noi, mentre altri ci hanno invitato presso le loro sedi per incontri conoscitivi. La prospettiva di attraversare la Calabria in lungo e in largo per incontrare questi imprenditori non ci entusiasma».

«La decisione, presa ormai diversi anni fa, di radicarci in Calabria e affiancare gli imprenditori locali nella realizzazione dei loro sogni di crescita e espansione - conclude Gagliardi - è stata dettata dal cuore, ma si è rivelata anche strategicamente vincente. Questa scelta continua a regalarci immense soddisfazioni, soprattutto in termini di risultati tangibili conseguiti dai nostri clienti. Il nostro auspicio è di poter contribuire in modo significativo al successo di Rivass e dei suoi associati, scrivendo insieme un nuovo capitolo nella storia dell'imprenditoria calabrese».