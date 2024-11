I lavoratori hanno ricevuto due stipendi degli otto arretrati: «Per ora smobilitiamo, ma senza nuovi sviluppi entro 15 giorni torneremo e occuperemo i locali della fondazione»

Dopo 11 giorni è finita, almeno per ora, la protesta dei lavoratori della casa di cura della fondazione San Francesco, a Rizziconi, in provincia di Reggio Calabria. In una conferenza stampa convocata dal segretario regionale del Sulpi, Giuseppe Gentile, sono state illustrate le motivazioni di quella che è stata definita come «una sospensione della lotta con apertura di credito verso l’intervento in atto da parte del vescovo Francesco Milito».

Una lavoratrice, nell'incontro con i cronisti avvenuto sotto il gazebo - teatro in questi giorni di una protesta estrema attuata anche con lo sciopero della fame e un sit-in notturno sul tetto della casa di riposo - ha letto un documento che è la sintesi della nuova posizione determinata dal pagamento, che risale a ieri, del saldo dello stipendio di aprile e dell'intero stipendio di maggio. Restano dunque ancora sei mensilità arretrate. Proprio i mancati pagamenti sono alla base della vertenza che nelle ultime settimane ha vissuto momenti molto drammatici. I lavoratori, comunque, si sono detti pronti a riprendere la mobilitazione, fino all’occupazione dei locali della fondazione, nel caso in cui al termine dei 15 giorni non saranno arrivate le risposte che attendono.

La dichiarazione del lavoratori:

Agostino Pantano