Dopo il disco verde della Prefettura la via marina porterà il nome dell'ex parlamentare e sindaco, ideatore e fondatore del Roccella jazz festival

La Prefettura di Reggio Calabria ha autorizzato il Comune di Roccella Ionica ad intitolare il lungomare cittadino, nel tratto compreso tra la rotonda lato sud e l’incrocio con l’innesto alla Statale 106 lato nord, alla memoria dell’ex parlamentare e sindaco Sisinio Zito, scomparso il 6 luglio 2016.

La richiesta di intitolazione era stata presentata dal sindaco e dalla Giunta roccellese a seguito di una delibera del Consiglio comunale, tenutosi in seduta aperta al pubblico nell’ex chiesa del Palazzo Carafa nel primo anniversario della morte dell’illustre concittadino, e di una successiva delibera della Giunta Municipale, per perpetuare il ricordo della figura di Sisinio Zito, senatore della Repubblica, ideatore e fondatore del Roccella Jazz Festival e sindaco della cittadina dal 1999 al 2009, nonché la sua opera ed il suo impegno a favore di Roccella per le future generazioni.

La Prefettura di Reggio Calabria, preso atto anche del parere favorevole espresso in merito sia dalla Deputazione di Storia Patria della Calabria, sia dalla Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici di Reggio Calabria e Vibo Valentia, sia dal Comando provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria, ha concesso l’autorizzazione all’intitolazione del lungomare ed incaricato il sindaco dell’esecuzione del provvedimento.