Lo stand della Regione Calabria al Salone nautico di Genova che, anche quest’anno, ospita aziende calabresi che offrono prodotti e servizi di alta gamma, associazioni e rappresentanti dei porti, ha aperto questa edizione dinanzi a numerosi visitatori ed esperti internazionali del settore. L’assessore regionale allo sviluppo economico e all’internazionalizzazione, Rosario Varì, ha dato ufficialmente il via al nutrito programma degli eventi pensato per la sei giorni ligure.

«La Calabria – ha affermato Varì - non poteva mancare al Salone nautico internazionale di Genova, che costituisce una vetrina molto prestigiosa nel settore. Il Governo regionale sosterrà, con una serie di misure mirate, gli imprenditori calabresi nel percorso di affermazione nel mercato internazionale, con l’obiettivo di avviare, per il made in Calabria, nuove opportunità di business».

Nella giornata inaugurale l’assessore Varì ha partecipato alla tavola rotonda organizzata da Confindustria Nautica dal titolo “Politiche di promozione della nautica e del turismo nautico a confronto”, attorno alla quale si è sviluppato un interessante dibattito sulle politiche del settore tra il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, della Puglia Michele Emiliano, della Sardegna Christian Solinas, dell’assessore alle politiche del mare della Regione Lazio Ciacciarell.

Diversi i momenti di incontro e promozione del territorio nello stand regionale. Il primo degli interessanti dibattiti ha riguardato il tema “La Blue Economy: un mare di opportunità e modelli di sviluppo” il secondo “Mare nostrum: internazionalizzazione, sostenibilità ed innovazione del settore nautico e delle attività portuali in Calabria“. Entrambi moderati dal giornalista e blogger Luca Grippo, hanno visto la partecipazione di tutti gli operatori calabresi presenti in Fiera. Un’occasione pensata per fare rete e facilitare l’integrazione dell’offerta di mercato.

I tanti momenti di incontro e di confronto hanno visto la presenza nello stand istituzionale della Regione Calabria, tra gli altri, del presidente della Federazione Italiana Vela, Francesco Ettorre, del presidente della Barcolana, MitJa Gialuz, del direttore della testa Saily (la più prestigiosa del settore), Fabio Cocivicchi, del presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, e del direttore territoriale di Bper Banca, Luigi Zanti.